Feuerwehr im Einsatz

In Bonn-Endenich hat es am Freitagabend gebrannt.

Bonn. In einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Endenich hat es am Freitagabend gebrannt. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2019

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagabend nach Bonn-Endenich ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus an der Carl-Justi-Straße war gegen 19.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort hat eine Dunstabzugshaube im zweiten Obergeschoss des Gebäudes gebrannt.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde von einem weiteren Bewohner des Hauses aus ihren Räumen geholt. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt.