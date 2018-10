Das Frankenbad in der Nordstadt.

Bonn. Am kommenden Wochenende ist das Frankenbad nicht für Besucher geöffnet. Grund dafür ist eine Schwimmveranstaltung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Das Frankenbad in der Nordstadt ist am kommenden Wochenende nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Grund dafür ist ein Wettkampf der SG Wago, der am Samstag und Sonntag stattfindet. Besucher können ausweichen auf das Hardtbergbad und die Beueler Bütt.