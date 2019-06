Kollision auf dem Rhein bei Bonn

Bonn. Am Freitagabend hat ein Frachtschiff das Ausflugssschiff "MS Beethoven" gerammt. An Bord des Ausflugsschiffs feierten gerade Schüler der Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten mit ihren Familien ihr Abschlussfest.

Von Michael Wrobel und Thomas Fassbender, 30.06.2019

Es sollte ein ausgelassenes Fest werden - und endete mit mehreren Verletzten: Am Freitagabend ist ein Frachtschiff mit der "MS Beethoven" auf dem Rhein kollidiert. An Bord des Ausflugsschiff waren die Schüler von drei Klassen der Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten mit ihren Familien, die ihr Abschlussfest feierten. Bei der Kollision sind nach Zeugenaussagen mehrere Personen verletzt worden.

Demnach ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 20.15 Uhr. Die "MS Beethoven" war auf dem Weg in Richtung Köln und hatte unter der Autobahnbrücke in Bonn angehalten. Das Frachtschiff soll daraufhin gehupt und versucht haben, rechts an dem Ausflugsschiff vorbeizuziehen. Dabei soll es zu der Kollision gekommen sein.

Laut Aussage des Kapitäns des Ausflugsschiffs sollen mindestens drei Personen verletzt worden sein. Mehrere Personen seien gestürzt, etliche Gläser gingen zu Bruch. Einige Passagiere erlitten Schnittwunden.

Das Frachterschiff hatte offenbar einen Riss über einige Meter an der Seite. Nach Zeugenaussagen kontrollierte die Wasserschutzpolizei die "MS Beethoven" auf ihre Fahrtüchtigkeit, bevor diese zurück an den Anleger an der Oper/ Brassertufer zurückkehren konnte.

Die Wasserschutzpolizei war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.