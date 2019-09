Einsatz der Wasserschutzpolizei

Ein Frachtschiff ist am Donnerstagmorgen auf dem Rhein in Bonn auf Grund gelaufen.

Bonn. Ein Frachtschiff ist an diesem Donnerstagmorgen auf dem Rhein in Bonn auf Grund gelaufen. Die Wasserschutzpolizei und das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Köln haben eine Schifffahrtssperre in beide Richtungen eingerichtet. Ein anderer Frachter ist vor Ort, um zu helfen.

Die Wasserschutzpolizei ist an diesem Donnerstagmorgen auf dem Rhein in Bonn im Einsatz. Dort ist gegen 10 Uhr ein Frachtschiff auf Grund gelaufen, wie die Behörde auf GA-Anfrage mitteilte. Ein anderer Frachter sei bereits vor Ort, um zu helfen und das festgefahrene Schiff zu befreien. Laut Wasserschutzpolizei solle das havarierte Schiff "geturnt" werden. Darunter verstehen Seeleute das Freifahren des festgefahrenen Frachters mithilfe eines stark motorisierten anderen Schiffs. In der Regel erfolgt dieses Manöver mit dicken Stahltaus. Während des Drehens langer Frachter sei eine Sperre vorgeschrieben, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Wie lange die bereits gestartete Hilfsaktion dauern werde, sei derzeit noch nicht abzusehen. Die Aufhebung der Sperre liegt ebenso im Ermessen des WSA wie die Freigabe der Weiterfahrt für den havarierter Frachter. Zur Bewertung sei ein Havariekommissar vor Ort, der die Lage bewertet, so die Wasserschutzpolizei. Will heißen: Es werde geprüft, ob das Schiff seine Fahrt fortsetzen kann oder zunächst anlegen muss, damit ein Techniker an Bord kommen kann. Im letzten Fall würden vermutlich Maschine und Schiffsschraube auf ihre Fahrttauglichkeit kontrolliert.

Die Wasserschutzpolizei kann noch nichts dazu sagen, warum der Frachter auf Grund lief. Der Wasserpegel liege derzeit bei rund zwei Metern. Er falle zwar in der Tendenz, sei aber noch nicht im Bereich von Niedrigwasser.