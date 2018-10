BONN. Der frühere Stadtdechant spricht im General-Anzeiger über seinen Rücktritt und die Welle der Solidarität mit ihm. Die Offizielle Verabschiedung ist am Samstag.

Der frühere Stadtdechant Wilfried Schumacher hat im Rückblick auf seinen Rücktritt im Zuge des Vermögensverzehrs am Bonner Münster gegenüber dem General-Anzeiger von einer „Zäsur mit großer Brutalität und Härte“ gesprochen, die er „persönlich nie erwartet“ hätte. Zugleich zeigte er sich beeindruckt von der Welle der Solidarität, die er nach seinem Abschied in Bonn erlebt habe. Die ausführliche Berichterstattung folgt am Freitag.

Schumacher wird am Samstag durch die Katholische Kirche in Bonn offiziell verabschiedet. Ab 18.30 Uhr wird in der Stiftskirche eine Heilige Messe gefeiert. Unterdessen wurde bekannt, dass der Kirchenvorstand der Münsterpfarre geschlossen zurückgetreten ist. Nach Angaben von Pfarrgemeinde und Erzbistum war der Rücktritt infolge der Belastungen durch die Aufarbeitung der finanziellen Situation angekündigt gewesen und sei in geordneten Bahnen verlaufen. Wenn ein Nachfolger als Münsterpfarrer berufen wurde, soll auch das Gremium neu gewählt worden. Bis dahin wirkt Pfarrer Alfons Adelkamp als Vermögensverwalter,