Valentinstag in Bonn

"Am Valentinstag überraschen wir uns gegenseitig. Mit was genau ist noch ein Geheimnis. Generell finden wir aber, dass man keinen bestimmten Tag im Jahr braucht, um sich seine Zuneigung zu zeigen - zudem sind wir frisch verliebt, kleine Aufmerksamkeiten sind da an der Tagesordnung", Kevin Stoffels (19) und Hannah Zimmer (18) aus Bonn, seit vier Monaten ein Paar.

"Eigentlich haben wir mit dem deutschen Valentinstag nichts zu tun. In unserem Herkunftsland Rumänien feiert man stattdessen am 24. Februar "Dragobete", das ist ein Fest für Verliebte. Für eine lange glückliche Beziehung ist das Wichtigste, dass man sich gegenseitig vertraut", Ana (35) und Johann Rotor (39) aus Bornheim mit Töchterchen Anastasia (5), seit acht Jahren verheiratet.

Bonn. Die katholische Kirche hat verliebte Menschen am Samstag eingeladen, sich auf dem Münsterplatz ablichten zu lassen. Am Dienstag gibt es eine Paarsegnung in St. Remigius.

Von Dennis Sennekamp, 12.02.2017

Im wahrsten Sinne des Wortes eine waschechte „Knutschkugel“: Am Samstag platzierten sich Mitarbeiter der katholischen Kirche mit einem knallroten Fotostudio im Miniformat auf dem Münsterplatz. Anlässlich des am 14. Februar stattfindenden Valentinstags konnten sich Verliebte in dem mit einer Kamera ausgerüsteten Minivan ablichten lassen. Die Kirchenmänner handelten dabei voll und ganz im Auftrag der Liebe – mit ihrer Aktion wollten sie an den eigentlichen Ursprung des Festtags aufmerksam machen und die Bonner auf den Paargottesdienst am Dienstag einstimmen.

„Wir wollen den Valentinstag nicht einfach den Blumengeschäften überlassen“, sagte Norbert Koch vom Bonner Ehepastoral vor Ort. „Denn wir gedenken damit auch des Heiligen Valentins, der Liebe über kulturelle und gesellschaftliche Grenzen hinaus gefördert hat.“ Aus diesem Grund organisieren Koch und sein Team seit neun Jahren die Aktion mit dem Fotomobil. Die Idee dazu kam dem Pastoralreferenten bei einer Hochzeitsmesse, bei der er das mobile Studio das erste Mal sah.

Seitdem entstehen jedes Jahr kurz vor Valentinstag am Münster Paarbilder unter wechselndem Motto. „Im vergangenen Jahr drehte sich bei unserer Aktion alles um interkulturelle Liebesbeziehung“, erzählte Koch. „Wir hatten aber auch schon das Thema 'Märchen' und 'Von Herzen'.“ In diesem Jahr nannten Norbert Koch und seine Mitorganisatoren von Bildungswerk, Citypastoral und Gehörlosenseelsorge ihre Veranstaltung schlicht „Liebesbilder“.

Der rote Foto-Flitzer, um den Koch und seine Leute Stehtische mit Informationsmaterial sowie eine Losbox mit Sprüchen rund um das Thema Liebe aufgestellt hatten, sorgte schnell für Aufsehen bei den Passanten. Innerhalb weniger Minuten bildete sich eine Menschentraube um den Minivan, und die Besucher ließen sich eifrig in dem Bus ablichten. Dabei durfte man sich sogar verkleiden, neben dem Fotomobil stand ein Koffer mit bunten Hüten und Sonnenbrillen. Die postkartengroßen Fotos wurden noch vor Ort ausgedruckt und konnten kostenlos mitgenommen werden. Zu den Bildern gab es zudem noch einen besonderen Hinweis. „Die Bilder werden vergrößert und können nach dem Paargottesdienst in St. Remigius von dort abgeholt werden“, so Koch.

Bei den Bonnern kam die Aktion gut an. „Das ist eine wirklich schöne Idee, auch wenn ich normalerweise keinen Valentinstag feiere“, sagte der 32-jährige Saad Ahmed. „Ich bin seit sechs Jahren mit meiner Frau verheiratet und für uns ist jeden Tag Valentinstag.“ Um sie zu beschenken, brauche er keinen besonderen Anlass, es komme in einer gut funktionierenden Beziehung eher auf die Kleinigkeiten im Alltag und gegenseitigen Respekt an. Das finden auch Wiebke Webers und Florian Miebach, die seit fünf Jahren ein Paar sind. „Außerdem ist es wichtig, gemeinsam schöne Erlebnisse zu sammeln“, so die beiden. „Valentinstag ist trotzdem eine gute Gelegenheit, sich mal Zeit füreinander zu nehmen. Wir werden ins Kino gehen.“

Im Anschluss an den Gottesdienst in St. Remigius an der Brüdergasse am Dienstag um 18 Uhr findet zudem um 19.30 Uhr im Kapitelsaal eine Comedy-Vorführung mit „Lennardt + Lennardt“ statt. Karten sind im Münsterladen zum Preis von 10 Euro pro Person (mit Snacks und Getränken) erhältlich.