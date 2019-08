Learjet über der Region

Bei einer Übung in Berlin nimmt ein Kampfjet der Alarmrotte Kontakt zu einem fremden Flugobjekt auf. Eine solche Übung wird zurzeit offenbar auch in der Region vorbereitet.

Bonn. Ein weiß-blaues Flugzeug ist am Freitag im Tiefflug über Bonn geflogen. So tief, dass die Fenster des Learjets deutlich zu sehen waren. Wahrscheinlich hängt der Flug mit einer künftigen Übung zusammen.

Von Maximilian Mühlens, 09.08.2019

Ein tieffliegender Learjet hat am Freitagvormittag für Aufsehen in Bonn gesorgt. Das weiß-blau lackierte Flugzeug flog so tief, dass die Fenster deutlich zu sehen waren. Bei einem Blick auf die Internetseite von „Flightradar24“ wurde ein kurioser Flugverlauf deutlich. Der Jet flog erst über Bergheim, daraufhin eine kleine Schleife über Köln, ehe es im Zickzack nach Stolberg, Brühl, über die Eifel bis nach Bonn ging. Von Bonn aus flog der Learjet mit der Kennung LJ35 eine große Schleife in Richtung Aachen.

Gestartet war das Flugzeug am Morgen vom Luftwaffen-Fliegerhorst Nörvenich bei Kerpen. „Ich kann bestätigen, dass das Flugzeug von unserem Fliegerhorst gestartet ist, allerdings handelt es sich nicht um ein Flugzeug der Luftwaffe, es gehört der Gesellschaft für Flugzieldarstellung“, sagte Oberstleutnant Uwe Weber, Pressestabsoffizier im Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe in Berlin gegenüber dem GA. Die Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) ist seit Jahrzehnten ein Trainingspartner der Bundeswehr. Laut Weber sei der Learjet über Bonn und die Umgebung geflogen, um möglicherweise ein Trainingsgebiet zu vermessen.

Am kommenden Mittwoch wird auf dem Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ die Übung „SNAP 2019“ (Significance of National Air Power 2019) stattfinden. Diese Übung wird laut Luftwaffe regelmäßig und an verschiedenen Standorten der Luftwaffe durchgeführt. Sie dient der Luftwaffe dazu, deutsche Staatsbürger, Schutzbefohlene oder Soldaten aus Krisen- und Kriegsgebieten, in einer verbundenen Luftoperation, evakuieren zu können. „Ob die von Ihnen genannten Flugbewegungen des LJ35 im Zusammenhang mit dem Übungsszenario ‚SNAP‘ stehen, kann ich Ihnen an dieser Stelle aber nicht sagen“, so Oberstleutnant Weber. Die GFD konnte sich dazu am Freitag gegenüber dem GA nicht eindeutig äußern, allerdings „liege es nahe“, so eine Mitarbeiterin des Unternehmens.

Hauptziel der Übung sei die Koordination aller beteiligten Einheiten, wie Objektschutzkräfte am Boden und der fliegenden Waffensysteme. An der Übung werden Eurofighter, Tornado, A400M, C-160 Transall, CH-53, EC-145 und A4-Skyhawk teilnehmen.

Am 13. August wird es bereits eine vorbereitende Übung geben. „An beiden Tagen werden am Vormittag für die Dauer von etwa 45 Minuten sowohl Abfangmanöver in geringer Höhe, simulierte Angriffe auf den Flugplatz Nörvenich, Luftraumüberwachung aus mittlerer Höhe, als auch Personenevakuierungen simuliert“, heißt es von der Presseabteilung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“. Dabei soll es im Bereich des Geschwaders auch außerhalb der gewohnten Korridore Flugbewegungen geben. „Den engen Vorgaben der Flugsicherheit wird dabei in vollem Umfang Rechnung getragen“, heißt es weiter.