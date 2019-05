Aktion in Bonn

Auf dem Münsterplatz soll es am Mittwoch einen Flashmob geben.

Bonn. Der Verein City-Marketing Bonn plant einen Flashmob mit 700 Tänzern auf dem Münsterplatz – alles unter dem Zeichen der Kunstinstallation „Unser Ludwig“. Jeder kann mitmachen und mit einem Video schon mal üben.

In die 700 Beethovenstatuen auf dem Münsterplatz soll jetzt noch einmal Leben kommen. Der Verein City-Marketing Bonn bittet deshalb zu einem Flashmob an der Kunstinstallation „Unser Ludwig“ und hofft dabei auf viele Tanzbegeisterte. Natürlich wird an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr Musik von Beethoven erklingen. Das Ziel ist hochgesteckt, denn das Motto lautet „700 Beethoven - 700 Tänzerinnen und Tänzer“.

„Die Bewegungen sind ganz einfach“, teilt der Verein mit. Wer üben will, findet das passende Video dazu gleich hier: