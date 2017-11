Bonn. Die Polizei Bonn hatte am Freitagmorgen mit einem Foto nach einem Mann gesucht, der einen Fahrgast der Buslinie 607 mit einer Flasche beworfen haben soll. Der Verdächtige konnte inzwischen identifiziert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.11.2017

Die Polizei hatte nach einem unbekannten Mann gesucht, der mit einem anderen Fahrgast in der Buslinie 607 Richtung Malteser-Krankenhaus in Streit geraten war. Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Juni gegen 22.25 Uhr. Die Auseinandersetzung der beiden Männer war zunächst nur verbaler Art, bis der Tatverdächtige dann schließlich an der Haltestelle "Im Feldpütz" ausstieg und durch die noch geöffnete Bustüre seinem Streitpartner eine Bierflasche entgegen warf.

Der Tatverdächtige verfehlte den Mann glücklicherweise, zerstörte bei dem Wurf jedoch eine Seitenscheibe des Busses. Dadurch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt hatten, veröffentlichte die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera des Busses. Dies Maßnahme führte zu einem schnellen Fahndungserfolg. Der mutmaßliche Täter konnte nach einem Hinweis identifiziert werden. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.