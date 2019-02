Wursthersteller warnt vor Verzehr

15.02.2019 Versmold/Bonn/Region. Eine in allen Aldi-Süd-Filialen verkaufte Schinken-Rotwurst der Firma Wittmann ist möglicherweise mit gesundheitsgefährdenden Bakterien belastet und somit für den Verkehr ungeeignet. Der Wursthersteller hat daher vorsorglich einen Rückruf gestartet.

Der Wursthersteller Wiltmann warnt vor dem Verzehr einer bei Aldi Süd und in drei Aldi-Nord-Regionen verkauften Schinken-Rotwurst. In einer Probe seien Listeria-Bakterien gefunden worden, teilte Wiltmann am Freitag mit. Der Keim könne grippeähnliche Symptome und bei sensiblen Personen unter Umständen die sehr ernste Listeriose-Erkrankung auslösen.

Betroffen sei Schinken-Rotwurst mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum "8. März 2019". Die Wurst sei in allen Filialen von Aldi Süd verkauft worden. Die betroffene Wurst könne in die Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Andere Produkte der Firma Franz Wiltmann seien nicht betroffen, heißt es in der Erklärung der Firma weiter. (dpa)