GA gelistet

Bonn. Was haben die Bonner Innenstadt, die Kölner Skyline und ein Schloss mitten in der Eifel gemeinsam? Sie dienten als Drehorte für bekannte Filme und TV-Serien. Ein Überblick für Bonn und die Region.

Von Alexandra Mölleken, 09.06.2017

Es müssen nicht immer die USA, die Südsee oder afrikanische Landschaften sein, um einem Film oder einer Serie den nötigen Erfolg zu bescheren.

Manchmal genügen auch einzelne Gebäude, Stadtviertel oder ein Fleckchen Natur direkt vor der Haustür, um Filme und Serien wie „Die Buddenbrooks”, „Indiana Jones” und „Alarm für Cobra 11” ihr Markenzeichen zu verschaffen. Wohin lohnt sich ein Ausflug in Bonn, Köln und der Eifel, um in die Film- und Fernsehwelt einzutauchen?

1 Ermekeilkaserne in Bonn

Inmitten der Bonner Südstadt liegt die Ermekeilkaserne, eingebettet in ein Bild aus Cafés, Gründerzeitvillen, Kneipen und Geschäften. Die ehemalige Kaserne diente dem deutschen Film „Männertag“ mit Tom Beck und Axel Stein als Drehort. Die Komödie kam im September 2016 in die Kinos und erzählt von fünf Freunden, die gemeinsam nach ihrem Schulabschluss den Vatertag feiern und sich von dann an jährlich an diesem Tag treffen wollen. Doch es läuft anders als geplant.

Auch das ZDF wählte die Ermekeilkaserne für Produktionen von „Wilsberg“, „Amok“ und „Die falsche Zeugin“ als Schauplatz. Die Alte Stadtgärtnerei in Dransdorf diente der ZDF-Serie „Wilsberg“ ebenfalls als Kulisse, wo der Antiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg und der Steuerprüfer Ekki Talkötter ermittelten.

Adresse: Ermekeilstraße, 53113 Bonn

Adresse: An der Schwarzen Brücke, 53121 Bonn

2 LVR-Klinikgelände in Bonn

Eine gemeinsame Produktion von WDR, ArteFilm und Radio Bremen ist der Film „Paula“, in dem die Malerin Paula Becker im Jahr 1900 um ihre Selbstverwirklichung als Künstlerin ringt. Der Film kam im Dezember 2016 in die Kinos.

Adresse: Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn

3 Bonner Stadthaus

Das große markante Bonner Stadthaus ist auch auf den Bildschirmen zu sehen: Im Eifelkrimi „Mord mit Aussicht” führte die Kriminalpolizei der ARD-Serie ihre Ermittlungen durch, auch in Neunkirchen-Seelscheid wurde gedreht. Der Science-Fiction-Film „Grain“ wurde unter anderem im Bonner Stadthaus gedreht.

Adresse: Berliner Platz, 53111 Bonn

4 Bundeskunsthalle Bonn

Einige Szenen des Science-Fiction-Films „Grain” spielten sich auch auf dem Dach der Bundeskunsthalle ab.

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn