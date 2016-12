Handel in Bonn

27.12.2016 Bonn. Fielmann zieht vom Markt in die Remigiusstraße um. Der Augenoptiker mietet das Erdgeschoss und die ersten beiden Etagen an der Ecke Remigiusstraße/Mauspfad an. In dem Haus hat jahrzehntelang der Schreibwarenhändler Carthaus sein Geschäft betrieben.

Wie die Fielmann AG mit Sitz in Hamburg auf GA-Anfrage bestätigte, wird der Umzug voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 erfolgen.

„Aufgrund des erfreulichen Kundenzustroms ist unsere Niederlassung zu klein geworden“, begründete Miriam Vierzig aus der Öffentlichkeitsabteilung die Entscheidung. Die Verkaufsfläche soll erweitert werden und zusätzlich eine Hörgeräteabteilung eröffnen.

Zurzeit beschäftigt Fielmann nach eigenen Angaben 50 Mitarbeiter in der Filiale am Markt, darunter neun Auszubildende. Der Konzern geht davon aus, dass durch die Vergrößerung zehn weitere Arbeitsplätze in der neuen Filiale dazu kommen. (Philipp Königs)