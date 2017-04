Zu Rhein in Flammen gibt es in der Rheinaue buntes Feuerwerk.

Anfang Mai wird zum 31. Mal ein Großfeuerwerk bei Rhein in Flammen gezündet. In diesem Jahr dreht sich alles um die Hippie-Bewegung und Flower Power.

Von Martin Wein, 07.04.2017

Ein halbes Jahrhundert nach dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den Vereinigten Staaten soll der „Summer of Love“ in diesem Jahr bei Rhein in Flammen beeindruckende Blüten treiben. Zum 31. Mal wird das beliebte Großfeuerwerk am 6. Mai um 23.15 Uhr in der Bonner Rheinaue gezündet.

700 Bengalfeuer und fünf weitere Feuerwerke sollen den Weg der 45 Schiffe von Linz nach Bonn säumen. Insgesamt 800 Helfer sind zur Organisation nötig, berichteten die Veranstalter am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz auf dem Rhein-Katamaran „Filia Rheni“. Für den Schiffskonvoi sind noch Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bereits am Freitag und bis zum Sonntag erwartet die Besucher ein attraktives Musikprogramm mit 40 Bands auf drei Bühnen. Erstmals sind die Anwohner des Flusses sowie Schulklassen und Vereine in diesem Jahr aufgerufen, das Ufer passend zum Motto zu illuminieren. Es winken attraktive Preise, darunter eine Klassenfahrt zur Rheinquelle in Graubünden.

Flyer der Stadt Bonn zu Rhein in Flammen