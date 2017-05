Alarm in der Theaterstraße

Bonn. Ein vermeintlicher Gasaustritt in einem Gebäude an der Theaterstraße in der Bonner Innenstadt hat am frühen Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2017

Gegen 6.15 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden, da in einem Gebäude vermutlich Gas ausgetreten war. Wie die Feuerwehr später mitgeteilt hat, konnte jedoch Entwarnung gegeben und der Einsatz circa eine halbe Stunde später abgebrochen werden.

Was genau den Alarm ausgelöst hat, ist bisher noch unklar. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt.

Weitere Informationen folgen.