Linien 61 und 62 betroffen

Bonn. Ein Feuerwehreinsatz im Bonner Ortsteil Kessenich sorgte am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Für die Linien 61 und 62 wurde Ersatzverkehr eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes auf der Hausdorffstraße in Kessenich ist es am Freitagnachmittag zu erheblichen Verzögerungen im Verkehr gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr brannte es aus noch unklarer Ursache in der Küche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Eine Seniorin konnte ihre Wohnung nicht verlassen. Die Feuerwehr musste ihr zur Hilfe eilen. Zwei weitere Personen aus den Wohnungen im Obergeschoss mussten über den verrauchten Treppenraum in Sicherheit gebracht werden. Die Erdgeschosswohnung sei vorerst nicht

bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.

Die Straßenbahnlinien 61 und 62 während des Einsatzzeitraums nicht zwischen Dottendorf und der Haltestelle Haus der Jugend. Gegen 15.45 Uhr war der Einsatz wieder beendet.

