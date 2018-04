Bahnverspätungen

Bonn. Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Maximilian-Kolbe-Brücke in Tannenbusch kam es am Nachmittag zu Verspätungen auf den Linien 16 und 63. Der Verkehr läuft zwischenzeitlich wieder.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Maximilian-Kolbe-Brücke in Tannenbusch kam es zu Verspätungen auf den Linien 16 und 63. Die Linie 63 pendelte nur noch zwischen Stadthalle und Tannenbusch Süd. Die Fahrgäste mussten zwischen Buschdorf und Tannenbusch auf Linienbusse ausweichen.

Linie 63 pendelt zwischen Stadthalle und Tannenbusch Süd.Kein Bahnverkehr zwischen Buschdorf und Tannenbusch. rz (15:39) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) April 27, 2018

Zwischenzeitlich ist der Brand gelöscht und der Bahnverkehr nimmt seinen normalen Betrieb wieder auf, teilten die Stadtwerke via Twitter mit.