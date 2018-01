Drehleiter im Einsatz

In der Lenaustraße in Bonn hat es am Mittwoch gebrannt.

Bonn. In einem Haus in Dransdorf hat es am Mittwochmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Von Rolf Kleinfeld, 24.01.2018

Mit 25 Einsatzkräften rückte die Berufsfeuerwehr am Mittwochmittag in die Lenaustraße nach Dransdorf aus. Aus einem Fenster im dritten Stock kam Rauch, so dass zunächst die Drehleiter ausgefahren wurde. Letztlich aber betrat ein Atemschutztrupp über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses die Wohnung, in der die Küche brannte. Das Feuer war schnell mit einem C-Rohr gelöscht.

Durch den Einsatz eines sogenannten Rauchschutzvorhangs, den sie an der Türe der Brandwohnung anbrachten, und mit einem Belüftungsgerät verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich der Rauch im restlichen Gebäude ausbreitete. Durch das richtige Verhalten des Bewohners gab es nicht nur keine Verletzten,auch das Ausbreiten des Feuers verhinderte er, lobte die Feuerwehr. Als er den Brand in seiner Küche bemerkt hatte, schloss der Mann nämlich die Küchentüre, verließ seine Wohnung und informierte die Feuerwehr über das Geschehen. Der Schaden blieb dadurch weitestgehend auf die Küche begrenzt.