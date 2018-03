Nachbarin löscht Feuer

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Montag nach Bonn-Castell ausgerückt.

Bonn. Ein Brand hat am Montagabend die Bonner Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Wohnhaus in Bonn-Castell hatte es gebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2018

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Montagabend nach Bonn-Castell ausgerückt. Dort war gegen 18 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet worden. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort konnte der Kleinbrand von einer Nachbarin jedoch gelöscht werden.

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Eine Person sei jedoch zur Sicherheit vom Rettungsdienst untersucht worden, heißt es von der Feuerwehr.