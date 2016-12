Brand in Bonn-Endenich

15.12.2016 Bonn. Die Feuerwehr hat am Donnerstagvormittag eine Seniorin aus ihrer Wohnung in Bonn-Endenich gerettet. Die Frau wurde anschließend in einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Wie die Bonner Feuerwehr mitteilte, löste ein brennendes Elektrogerät den Einsatz aus. Die mobil eingeschränkte Frau schaffte es noch, aus eigener Kraft das Hausnotrufsystem zu betätigen und alarmierte gegen 10.15 Uhr die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehrleute befreiten die Seniorin aus ihrer Erdgeschosswohnung an der Straße "Am Klostergarten" und löschten den Brand. Die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits eine große Menge Rauchgas eingeatmet, weshalb die Feuerwehrleute einen Rettungshubschrauber anforderten. Dieser landete auf einem Fußballfeld am Flodelingsweg und brachte die Seniorin anschließend in eine Fachklinik. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt. (Jens Kleinert und Joshua Bung)