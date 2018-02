Starke Rauchentwicklung

Die Bonner Feuerwehr ist zu einem Brand in der Lotharstraße in Bonn-Kessenich ausgerückt.

Kessenich. Am Dienstagmorgen hat es im Margarete-Grundmann-Haus in Kessenich gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren Hilferufe aus einer verrauchten Wohnung zu hören. Die Einsatzkräfte mussten einen Bewohner befreien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Brand in der Lotharstraße in Kessenich ausgerückt. Zuvor war gegen 7.20 Uhr eine Rauchtentwicklung im Margarete-Grundmann-Haus gemeldet worden, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person aufhalten sollte, teilte Hans-Peter Halbach, Einsatzleiter der Feuerwehr, dem GA am Einsatzort mit. Bewohner hatten im ersten Obergeschoss der Einrichtung Brandgeruch und einen Rauchmelder wahrgenommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war einer der Wohnbereiche des Hauses komplett verraucht. Es seien Hilferufe aus der Wohnung zu hören gewesen, so der Einsatzleiter. Die Feuerwehr sei dann sofort mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vorgedrungen. Die Einsatzkräfte retteten eine pflegebedürftige Person aus dem Schlafzimmer.

Anschließend löschte der Trupp den Brand, der nach Vermutung der Feuerwehr durch eine Nachttischlampe ausgelöst worden sein könnte. Die gerettete Person wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt behandelt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Die verrauchte Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Kessenich und der Einsatzführungsdienst.

Im Dezember 2016 war bei einem Feuer in der Senioreneinrichtung ein 81-jähriger Bewohner an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben.