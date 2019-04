Einsatz in Bonn-Röttgen

BONN. Tierischer Einsatz für die Bonner Feuerwehr: Am Rande des Kottenforsts in Bonn-Röttgen konnten sich vier Gänseküken nicht mehr alleine aus einer misslichen Lage befreien. Die Wehr rückte aus und half in der Not.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2019

Immer wieder wurde die Bonner Feuerwehr in den vergangenen Wochen zu Entenfamilien in vermeintlichen Notlagen gerufen. War häufig kein Eingreifen notwendig, oder den Tieren konnte mit einfachen Mitteln geholfen werden, so gestaltete sich ein Einsatz am Mittwoch etwas komplizierter.

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, wurden sie dieses Mal an den Waldrand des Kottenforstes nach Bonn-Röttgen gerufen. Vier Gänseküken waren dort durch ein 30 Zentimeter tiefes Wildgatter gefallen und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr öffnete das Gitter und brachte die Küken zunächst provisorisch in einem Karton unter.

Kurze Zeit später hatte die stressige Situation für die Tiere dann endgültig ein Ende: In Absprache mit dem Revierförster brachten die Wehrleute die Küken an einen nahegelegenen Teich und entließen sie dort ins Freie.