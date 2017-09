Brand in Bonner Nordstadt

Bonn. In der Heerstraße in der Bonner Nordstadt hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen 18 Personen und einen Käfig mit Vögeln aus einem brennenden Haus retten müssen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie um 3.45 Uhr zu dem Brand in der Heerstraße/ Ecke Thomastraße gerufen. Dort brannte es im Durchgang eines Mehrfamilienhauses, der zur rückwärtigen Seite des Gebäudes führt.

Wegen des starken Rauchs konnte das Treppenhaus von den Bewohner nicht genutzt werden, 18 Personen und ein Käfig mit Vögeln musste die Feuerwehr mit tragbaren Leitern und Drehleitern aus dem vorderen Gebäude retten.

Der Brand konnte bis 6 Uhr gelöscht werden, das hinteren Wohnhaus blieb frei von Feuer und Rauch. Die betroffenen Bewohner wurden vor Ort in einem bereitgestellten Linienbus der SWB durch die Einsatzkräfte betreut. Insgesamt wurden 16 Personen, darunter aber auch Begleitpersonen, mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Bonner Krankenhäuser gebracht.

Die Vögel wurden zunächst ins Tierheim gebracht. Das Haus ist nach dem Brand vorerst nicht bewohnbar. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.