Regal fängt Feuer

In der Weberstraße hat es am Montagvormittag gebrannt.

Bonn. Ein Brand in der Weberstraße hat am Montagvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen.

Von Dennis Sennekamp, 29.05.2017

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 10.53 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Weberstraße gerufen. Am Einsatzort angekommen, sah sich die Feuerwehr einem Küchenbrand in der Wohnung einer alten Dame im Erdgeschoss des Hauses gegenüber.

Ein Regal in der zur Küche gehörigen Vorratskammer hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Zuvor hatte sich die Frau laut Feuerwehr Hilfe von zwei jungen Männer geholt, die zunächst auf eigene Faust versucht hatten, dem Feuer den Garaus zu machen.

Während die beiden die Flammen mit denen im Haus verfügbaren Mitteln zu bekämpften, riefen Anwohner die Feuerwehr. Nach nur wenigen Minuten konnten die hinzugerufenen Einsatzkräfte das Feuer gänzlich löschen. Verletzt wurde niemand.