Eine Person ins Krankenhaus gebracht

Bonn. In Tannenbusch hat es am Montagmorgen in einem Gebäude, in dem sich auch ein Supermarkt und ein Restaurant befinden, gebrannt. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Jens Kleinert, 17.07.2017

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hohe Straße in Tannenbusch hat es am Montagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte in dem Gebäude, in dem sich neben der Wohnung unter anderem auch ein Supermarkt und ein Chinarestaurant befindet, Essen auf dem Herd.

Eine Person befand sich zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Wohnung, die stark verraucht war. Feuerwehrleute haben die Person zunächst auf einen Balkon geführt, anschließend wurde sie von Rettungsdienst und Notarzt untersucht und in ein Krankenhaus gefahren. Gegen 11 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr wieder beendet werden.