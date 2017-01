In der Frongasse musste die Feuerwehr eine Gasflasche kühlen.

In der Frongasse musste die Feuerwehr eine Gasflasche kühlen.

19.01.2017 Bonn. Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Geschäft in die Frongasse nach Endenich ausrücken. Eine Gasflasche wurde zu heiß.

Zu einem Einsatz rückte die Bonner Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in die Frongasse nach Bonn-Endenich aus. In einem Geschäft war eine Gasflasche zu heiß geworden. Die Einsatzkräfte musste diese runterkühlen, um eine größerer Gefahr zu verhindern.

Weitere Berichterstattung folgt.