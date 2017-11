Autos blockieren Rettungskräfte

Bonn. Die Feuerwehr machte am Freitagabend eine Kontrollfahrt durch die Bonner Altstadt und prüfte die Befahrbarkeit der Straßen im Ernstfall. Immer wieder blockieren parkende Autos den Weg von Rettungskräften.

Von Nicolas Ottersbach, 24.11.2017

Immer wieder hat die Feuerwehr in Bonn Schwierigkeiten, so schnell wie möglich Brand- oder Unfallstellen zu erreichen. Falsch parkende Fahrzeuge engen die Fahrbahn oft stark ein. Um solche Engstellen zu erkennen und um darauf aufmerksam zu machen, hat die Feuerwehr am Freitagabend eine Kontrollfahrt in der Altstadt gemacht.



Ihr Augenmerk richten Stadordnungsdienst und Wehrleute dabei darauf, dass die Befahrbarkeit für Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet ist. Fahrzeuge, die die Fahrbahn blockieren, werden abgeschleppt und die Fahrzeughalter müssen mit Verwarnungen rechnen. "Obwohl die Straßenverkehrsordnung ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme fordert, erleben wir sehr oft Verstöße gegen die Regelungen insbesondere durch Falschparker", sagt Carsten Sperling, Abteilungsleiter des Stadtordnungsdienstes. Was viele nicht wissen: Auch

an nicht gekennzeichneten Stellen muss eine Restfahrbahnbreite von mindestens drei Metern frei bleiben.



Auch dass Autofahrer zu nah an Einmündungen parken - vom Schnittpunkt der Bordsteinachsen in der Einmündung an gelten fünf Meter Parkverbot - kommt immer wieder vor.