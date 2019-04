In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr Bonn ausrücken, um einen Motorbrand eines BMW in Bonn-Tannenbusch zu löschen.

Bonn. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Auto in Bonn-Tannenbusch in der Nacht zu Mittwoch im Motorbereich in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2019

In der Nacht zu Mittwoch gegen 0.40 Uhr musste die Feuerwehr Bonn wegen eines Motorbrandes bei einem Auto in die Schneidemühler Straße nach Bonn-Tannenbusch ausrücken. Laut Polizeiangaben stand der Pkw beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Motorbereich in Flammen.

Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Motorhaube, um an den Brandherd zu gelangen. Kurze Zeit später war der Brand dann gelöscht. Das Fahrzeug ist stark beschädigt, zudem ist ein Straßenschild durch die Flammen beschädigt worden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei hat daher nun Ermittlungen aufgenommen.