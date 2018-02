Erfolgreicher Einsatz

Brandeinsatz der Feuerwehr Bonn am späten Abend des 24. Februar 2018 in der Sudetenstraße in Bonn-Tannenbusch.

Bonn. Feueralarm am Samstagabend in Bonn-Tannenbusch. Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Wohnhaus Schlimmeres verhindern können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.02.2018

Am späten Samstagabend hatten mehrere Bewohner einer viergeschossigen Wohnanlage in der Sudetenstraße in Bonn-Tannenbusch per Notruf 112 Feuer und Rauchentwicklung gemeldet.

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war die Rauchentwicklung in dem Gebäude bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits so stark, dass mehrere Trupps nur unter Atemschutz das Wohnhaus betreten konnten. Mehrere Menschen hätten sich am Fenster bemerkbar gemacht. Durch den „schnellen Einsatz“ habe Schlimmeres verhindert werden können, das Feuer konnte gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Nach dem etwa einstündigen Einsatz, bei dem um die 50 Rettungskräfte im Einsatz waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.