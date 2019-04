Einsatz in Auerberg

BONN. Ein Brand in einem Kinderzimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Stockholmer Straße in Bonn-Auerberg hat am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2019

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stockholmer Straße in Bonn-Auerberg am Dienstagabend retten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war dort gegen 18.25 Uhr ein Brand in einem Kinderzimmer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell im Griff und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung durch die Feuerwehr entraucht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.