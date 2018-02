Einsatz in Wohngebiet

Brand in Holzlar: Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand in Holzlar

Hinter dieser Garage brannte es am Nachmittag in Bonn-Holzlar.

Bonn-Holzlar. In Bonn Holzlar hat es am Nachmittag in einem Wohngebiet gebrannt. Die alarmierten Einsatzkräfte bekamen das Feuer schnell in den Griff.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.02.2018

Am Nachmittag erhielt die Einsatzleitstelle die Alarmierung aufgrund eines Brandes in Bonn-Holzlar. Hinter einer Garage kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand, wie Einsatzleiter Rainer Franke mitteilte. Nach ersten Informationen soll es sich dabei um einen brennenden Holzschuppen hinter der Garage gehandelt haben, in dem unter anderem Holz gelagert wurde.

Die 40 Einsatzkräfte versuchten das Ausbreiten des Feuers in dem Wohngebiet zu verhindern. Die Feuerwehrleute bekamen das Feuer schnell in den Griff, niemand verletzte sich dabei.