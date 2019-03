BONN. Ein Brand in einem Klassenraum des Robert-Wetzlar-Berufskollegs an der Bonner Kölnstraße hat am Montagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2019

Die Bonner Feuerwehr ist am Montag gegen 7.50 Uhr an das Robert-Wetzlar-Berufskolleg in die Kölnstraße ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, gab es dort einen Schwelbrand in einem Klassenraum des Schulgebäudes. Der Brand wurde gelöscht, der Raum abschließend noch von der Feuerwehr kontrolliert. Danach konnten die Wehrleute ihren Einsatz beenden.

Laut Julian Anselm, stellvertretender Schulleiter des Robert-Wetzlar-Berufskollegs, brach der Schwelbrand in einem Frisör- und Kosmetikfachraum aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Schüler im Raum. "Der Raum ist erst einmal nicht weiter nutzbar", so Anselm. Man sei bemüht, den Unterricht in dem Fachbereich in anderen Räumlichkeiten zu ermöglichen. 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.