Feuer in Kessenich

Bonn. Dank des schnellen Eingreifens der Bonner Feuerwehr konnte am Samstag verhindert werden, dass ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kessenich nicht auf die komplette Wohnung übergegriffen ist.

Von Michael Wrobel, 05.05.2018

Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Leitstelle am Samstag gegen 15.50 Uhr über den Brand in der Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Markzsstraße informiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in der Küche der Wohnung.

Die Bewohner hatten rechtzeitig das Gebäude verlassen können. Sie wurden vom städtischen Rettungsdienst untersucht, musstren aber nicht ins Krankenhaus gebracht weden.

Um den Brand selbst kümmerte sich derweil ein Einsatztrupp mit einem Löschrohr. So konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf die gesamte Wohnungseinheit ausbreiten konnte.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.