Bonn. "ZAD resist" war am Freitagvormittag auf einem Banner an der Chronos-Skulptur am Bonner Stadthaus zu sehen. Die Feuerwehr entfernte das Banner, die Stadt Bonn wird Anzeige erstatten.

Von Nathalie Dreschke, 13.04.2018

Am Freitagvormittag wurde auf der Chronos-Skulptur am Stadthaus ein großes Banner entdeckt, das unbemerkt von Unbekannten aufgehängt wurde. "ZAD resist" war auf dem Banner zu lesen. La ZAD (Zoné a défèndre, zu verteidigende Zone) steht für besetzte Gebiete in Frankreich, auf denen die Aktivisten bevorstehende Bauprojekte verhindern wollen. Sie wollen durchsetzen, dass Anwohner selber über die Bebauungen in ihrer Umgebung entscheiden können.

Der Begriff "ZAD" wurde erstmals 2010 in Kombination mit Protesten gegen ein Flughafenprojekt in Nantes verwendet. Die besetzten Zonen werden von den Aktivisten als "autonome Zonen" gesehen. Mit Polizisten wurde das "Notre-Dames-des-Landes ZAD" Gelände in den vergangenen Tagen gestürmt.

Das Banner am Stadthaus war ein Aufruf an die Besetzer in Frankreich, die Zone zu verteidigen. Die Feuerwehr hing das Banner gegen 10.30 Uhr ab, die Polizei wurde verständigt und nahm den Sachverhalt auf. Die Stadt Bonn teilte mit, dass sie Anzeige gegen die Unbekannten erstatten wird.