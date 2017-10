Tag der Feuerwehr in Bonn

Bonn. Auf dem Münsterplatz läuft noch bis zum Abend der Tag der Feuerwehr, bei dem Besucher auch mal selbst Feuerwehrmann spielen können.

Von Leif Kubik, 07.10.2017

Mit einem interessanten Programm macht die Bonner Feuerwehr das Stadtzentrum einen Tag lang zu ihrer Einsatzzentrale: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Spezialgeräte sind auf dem Münsterplatz ausgestellt, an Informations- und Mitmachstationen beraten Feuerwehrleute die Besucher zu den Themen Rauchwarnmelder, Brandschutz in den eigenen vier Wänden oder den Karrieremöglichkeiten bei der Feuerwehr.

Direkt vor dem Kaufhof -Eingang demonstrierten zum Auftakt ab zehn Uhr Wehrleute unter der fachkundigen Anleitung von Jörg Schneider, wie man einen Feuerlöscher richtig einsetzt. Die große Gasflamme wird ferngesteuert von einem Mitarbeiter hinter der Absperrung eingeschaltet, dann darf sich Jennifer Ichikawa ans Werk machen: "Immer mit dem Wind arbeiten", rät Schneider der jungen Frau, die sich spontan entschlossen hatte, an der Übung vor Publikum teilzunehmen. Ein Druck und das Feuer war wieder erloschen. "Grundsätzlich sollte man einen solchen Löscher nur benutzen, wenn es sich um ein kleines Feuer handelt", rät Sprecher Martin Haselbauer. Für Ichikawa eine interessante Erfahrung: "Wenn man es einmal gemacht hat, ist es ganz einfach", findet sie.

Punkt zwölf Uhr Mittag wurde der aktuelle Probealarm der städtischen Sirenen in das Programm eingebunden: Wehrmitarbeiter erläuterten den Besuchern, was in einem echten Notfall zu tun wäre und woran man einen Probealarm sofort erkennt. Weitere Highlights des Aktionstags sind ein simulierter Verkehrsunfall bei dem die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes erklären wollen, wie die Rettung von Verletzten aus Fahrzeugen funktioniert sowie eine "Modeschau", bei der Fererwehrleute Einsatzkleidung vorführen.