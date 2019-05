Tiefgarage in Bonn

Bonn. Rauch aus einem Polizeiauto hat am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Tiefgarage nahe der Bonner Polizeiwache hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.05.2019

Am Dienstagabend hat Rauch, der aus einem Polizeiauto nahe der Polizeiwache an der Bornheimer Straße aufstieg, für einen Feuerwehreinsatz in Bonn gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte ein technischer Defekt dazu geführt.

Laut der Bonner Feuerwehr war durch den Defekt am Wagen Rauch aufgestiegen, der den Alarm der Brandmeldeanlage auslöste. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, musste jedoch kein Brand gelöscht werden. Es genügte demnach, den Wagen aus der Tiefgarage ins Freie zu fahren. Mit Lüftern wurde der Rauch aus der Tiefgarage entfernt.