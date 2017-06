Plastikteil auf Herd

Bonn. Am Montagmorgen musste die Bonner Feuerwehr zu einem Einsatz in die Maxstraße ausrücken. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurde ein Brand gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Altstadt hatten die Bewohner das Feuer bereits eigenhändig gelöscht, teilte ein Sprecher mit. Ein Plastikteil habe auf einem Herd Feuer gefangen.

Nach wenigen Minuten konnte der Einsatz abgebrochen werden. Bei dem Vorfall ist niemand zu Schaden gekommen.