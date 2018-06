Bonn. Der Drei-Grazien-Brunnen präsentiert sich derzeit ungewohnt - Grund dafür war ein Brand. Zur Restaurierung fehlt im Moment aber das Geld.

Der Drei-Grazien-Brunnen am Dreieck in der Bonner Innenstadt präsentiert sich im Moment in zwei Farben. Der obere Teil der Schale, in der das Wasser aufgefangen wird, ist kupferfarben gestrichen. Der Sockel ist dagegen grau und hat Patina. Auch wenn sich Bonner über die Farbgebung beschweren: Sie wird nach Aussage des städtischen Gebäudemanagements noch einige Zeit so bleiben, weil das Geld für eine Restauration fehlt.

„Der Brunnen ist durch einen Brand in der Schale beschädigt worden und wurde im April repariert,“ erklärt Stefanie Zießnitz vom Presseamt der Stadt Bonn. Dabei wurde nur das Nötigste getan, um die Schale aus Guss vor der Witterung zu schützen. „Mit der Zeit wird die Beschichtung noch etwas dunkler“, so Zießnitz. Nachdem die Schale kurze Zeit später mit Graffitti beschmiert worden war, hat die Stadt sie erneut streichen lassen, allerdings kupferfarben.

Damit die Schale wieder wie vorher aussieht – da hatte sie noch eine glatte Oberfläche - müsste der Brunnen für eine Sandstrahlung durch einen Fachbetrieb demontiert werden. Kostenpunkt: rund 7000 Euro. „Das Gesamtbudget für die städtischen Brunnen ist jedoch begrenzt und reicht für diese Investition nicht aus“, sagt Zießnitz. Im Jahr 2008 wurde ein solches Verfahren bei dem Brunnen am Blumenmarkt in der Remigiusstraße angewandt. Seinerzeit hat die Telekom die Kosten mit einer Spende übernommen.

Der Grazienbrunnen, wie er vom Bildhauer Ernemann F. Sander getauft wurde, steht seit 1976 am Dreieck. Die Figuren und die Säule bestehen aus Bronze, der Sockel aus Basaltlava. Die gusseiserne Schale ist noch älter: Sie wurde vom um 1900 aufgestellten Brunnen „Heringsmädchen“ übernommen, der auf dem Kaiserplatz stand, bevor das Areal umgestaltet wurde.