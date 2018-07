Brand in Bonner Nordstadt

Bonn. Dank eines Rauchmelders und eines aufmerksamen Nachbarn konnte am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in Bonner Nordstadt Schlimmeres verhindert werden.

Von Michael Wrobel, 01.07.2018

Gegen 9.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, nachdem in einer Wohnung an der Bornheimer Straße ein Feuer ausgebrochen war. Als die Löscheinheit der nahe gelegenen Feuer- und Rettungswache 1 am Einsatzort eintraf, konnten die Feuerwehrkräfte bereits eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss des zweigeschossigen Wohnkomplexes feststellen.

Glücklicherweise war ein Nachbar zuvor durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden und konnte eine Bewohnerin, die sich bei Brandausbruch noch in der Wohnung befand, rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die gehbehinderte Frau zog sich Verbrennungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst und den Notarzt behandelt wurden. Im Anschluss wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Das schnelle und umsichtige Handeln des Nachbarn hatte der Bewohnerin vermutlich das Leben gerettet.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mittels Überdrucklüfter wurde die Wohnung rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren Kräfte der Löscheinheit 1 der Berufsfeuerwehr, die Einheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungs- und der Führungsdienst.