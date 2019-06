Sieben Verletzte bei Brand in Maxstraße

BONN. In der Nacht zu Freitag hat ein Hotel in der Bonner Altstadt gebrannt. Mehrere Personen kletterten aus ihren Fenstern, um sich zu retten. Sieben Menschen wurden durch den Brand verletzt.

Das Feuer in einem Hotel in der Bonner Altstadt ist am Freitag im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Das teilte die Bonner Polizei nach einer Brandortbegehung mit. Was den Brand ausgelöst hat, ist weiter unklar. Anfang kommender Woche soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Brandursache zu untersuchen.

In der Nacht zu Freitag hatte es in der Altstadt einen Großeinsatz gegeben: Der Dachstuhl eines Hotels in der Maxstraße war in Flammen aufgegangen. Sechs Personen aus dem Gebäude unweit des Bonner Stadthauses erlitten Verletzungen - fünf von ihnen leichte, eine mittelschwere. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Gemeldet wurde der Brand gegen 3.25 Uhr.

"Als wir vor Ort eingetroffen sind, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen", so Olaf Henk, Einsatzleiter der Polizei Bonn. Mehrere Personen versuchten zu dem Zeitpunkt sich aus dem Gebäude, in dem sich im Erdgeschoss auch das Restaurant "Weihers Eck" befindet, zu retten. Personen befanden sich von den Flammen eingeschlossen auf dem Dach, ein Mann rettete sich aus dem Gebäude an die Außenbeschilderung des Eckhauses. Weitere Personen aus dem Haus retteten sich aus ihren Zimmern auf ein benachbartes Vordach.

"Die Ersten Minuten des Einsatzes waren ziemlich dramatisch", fasst Martin Haselbauer, Pressesprecher der Bonner Feuerwehr, zusammen. Wie viele Personen sich in dem Gebäude befanden war zunächst unklar. "Quasi in letzter Sekunde konnten wir insgesamt fünf Personen von dem brennenden Dach retten", so Haselbauer weiter. Die Wehr nutzte dazu Drehleitern und tragbare Leitern.

Haselbauer: "So konnten wir verhindern, dass sie springen mussten. Eine Menschenrettung ist auch für uns als Feuerwehr immer besonders dramatisch und fordert alle unsere Kräfte." Warum die Menschen aufs Dach und nicht durch das Treppenhaus flüchteten, war zunächst nicht bekannt.

Brandmeldeanlage im Bonner Stadthaus ausgelöst

Nachdem die Menschen in Sicherheit waren, wurde der Dachstuhlbrand für die Feuerwehr laut Haselbauer zu einem Routineeinsatz. Die Wehrleute gingen mit vier Löschrohren gegen die Flammen vor. Zeitgleich zu den Löscharbeiten durchsuchte die Feuerwehr das Gebäude nach weiteren Personen.

Verletzte bei Hotelbrand in Bonner Altstadt Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Jill Mylonas

"Das Feuer konnten wir dann innerhalb einer guten halben Stunde unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausbreitet. Auch auf andere Geschosse des Hauses hat sich das Feuer nicht ausgebreitet", sagte Haselbauer. Das Dachgeschoss wurde von den Flammen komplett zerstört.

Auswirkungen hatte der Brand auch auf das Stadthaus. Wie Haselbauer berichtet, löste der Rauch der Flammen dort die automatische Brandmeldeanlage aus. "Das konnten wir schnell in Zusammenhang mit dem Brand im Hotel bringen", erklärte Haselbauer

Um die Arbeiten der Feuerwehr reibungslos ablaufen zu lassen, sperrte die Polizei das Areal um das Hotel weitläufig ab. Zur Verstärkung forderte die Bonner Polizei Kräfte aus umliegenden Polizeibehörden an.

Anwohnerin dankbar für Vorgehen der Polizei

Viele Anwohner rund um den Einsatzort wurden in der Nacht durch den Brand aufgeschreckt. "Die Polizei hat bei uns geklingelt und innerhalb von zehn Minuten das gesamte Haus evakuiert", berichtet Jelena Zurkovic, die in unmittelbarer Nähe des Hotels wohnt. "Bis etwa 5 Uhr stand ich auf der Straße, ehe ich zurück in meine Wohnung konnte", so Zurkovic weiter. Sie ist dankbar für das Vorgehen der Einsatzkräfte: "Die Situation war sehr gefährlich. Auch unser Gebäude wurde durch das Feuer sehr warm und war voller Rauch."

Robin Tunge wohnt ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Hotels. Gegen drei Uhr in der Nacht wurde er von Schreien geweckt und hörte Rufe nach einer Leiter. Er lief mit Leiter auf die Straße. "Andere waren zum Glück viel schneller und holten bereits Menschen vom Dach, während gerade die Feuerwehr eintraf. Ohne die Hilfe der Anwohner hätten die es bestimmt nicht rechtzeitig geschafft", sagt Tunge gegenüber dem GA.

Er beobachtete, wie ein unbekleideter Mann an einem Lüftungsrohr außen an der Hotelfassade hing und versuchte, mit dem Fuß eine der herangeholten Leitern zu erreichen. "Ich bin geschockt, aber auch beeindruckt von der Zivilcourage der Leute hier. Ich habe kaum Schaulustige gesehen, dafür aber umso mehr freiwillige Helfer", fügt er hinzu.

"Mein ganzes Leben, meine Existenz ist kaputt"

Die Nachlöscharbeiten der Wehr, die mit rund 85 Einsatzkräften ausgerückt war, dauerten bis zum Freitagvormittag. Was den Brand ausgelöst hat, ist laut Polizei bislang völlig unklar. "Wir haben den Brandort beschlagnahmt und unsere Brandermittler können ihn vermutlich am Freitagnachmittag untersuchen", so Michael Beyer von der Pressestelle der Bonner Polizei auf GA-Anfrage. Das Hotel ist zunächst unbewohnbar.

Laut Cemil Okatan, dem Besitzer des Hotels und des Weihers Eck, befanden sich zu dem Zeitpunkt des Brandes neun Personen im Hotel. Wo sich die Gäste nun befänden? "Eine Person ist im Krankenhaus, fünf sind am Freitagmorgen abgereist", sagt Okatan. Über den Aufenthaltsort der anderen Gäste wisse er nicht Bescheid. Auf die Frage, ob er geschlafen habe, lächelt er müde. "Geschlafen? Wie könnte ich schlafen? 25 Jahre betreibe ich jetzt dieses Hotel. Mein ganzes Leben, meine Existenz ist kaputt".