Polizei vermutet Brandstiftung

Bonn. Die Feuerwehr Bonn musste in der Nacht zu einem Brand im Hotel Motel One Bonn-Beethoven. Dort stand ein Kellerraum in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.06.2019

Am frühen Montagmorgen, gegen ein Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Motel One in der Bonner City gerufen. Eine Brandmeldeanlage löste zuvor Alarm aus. In einem Kellerraum, zur Strasse Am Gymnicher Hof, standen Müllcontainer mit Kartonagen und Leergutkisten aus noch ungeklärter Ursache in Flammen.

Der aufsteigende Rauch zog durch ein darüberliegendes geöffnetes Fenster und löste eine weitere Brandmeldeanlage aus. Während der Löscharbeiten im Keller, wurden Gäste und Personal des Hotels durch einen Räumungsalarm aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Laut Feuerwehr agierte das Personal sehr vorbildlich und versammelte alle Gäste ohne Probleme im Eingangsbereich. Niemand wurde verletzt.

Brand im Motel One Bonn-Beethoven Foto: Ulrich Felsmann

Nachdem der Brand im Keller gelöscht wurde kontrollierten Feuerwehrleute unter Atemschutz den Rest vom Gebäude. "Die Brandschutztüren im Keller waren bei unserem Eintreffen offen", erklärte Einsatzleiter Thomas Adenauer. Die Polizei vermutet daher Brandstiftung und hat weitere Ermittlungen aufgenommen.