Bonn. Frühlingswetter an diesem Wochenende, für viele heißt das: Endlich die ersten Würstchen auf den Grill. An vielen öffentlichen Stellen in Bonn ist das Grillen erlaubt, einige Dinge sind dabei aber zu beachten.

Von Gabriele Immenkeppel, 07.04.2018

In den Duft von blühendem Jasmin und frisch gemähtem Rasen mischt sich jetzt wieder das rauchige Aroma von Grillwurst, Spareribs, Steaks & Co. Zwar wächst die Zahl der Wintergrillen von Jahr zu Jahr, für viele gehört das Brutzeln über Gas oder Holzkohle aber immer noch ausschließlich in den Sommer. Und der beginnt in Gärten sowie auf Terrassen und Balkonen, wenn die Temperaturen gen 20 Grad oder sogar darüber klettern.

„Wir rechnen damit, dass unsere Kunden ab dem Wochenende wieder verstärkt nach Grillfleisch fragen“, sagt Annelie Friedrich, die eine Metzgerei am Bonner Talweg betreibt. Neben Würstchen werde Lamm-, Kalb- sowie Rindfleisch gekauft. Selbst ohne eigenes Grundstück steht einem Grillvergnügen mit Freunden und der Familie nichts im Wege. Denn an vielen öffentlichen Plätzen in Bonn ist das Grillen grundsätzlich erlaubt.

Allerdings muss einiges beachtet werden. Sicherheit für Mensch und Umwelt hat dabei oberste Priorität. Auch sollen andere nicht durch Rauch, Geruch oder Flugasche belästigt werden. Und Vorsicht! Nicht überall im Stadtgebiet darf gegrillt werden.

Im Februar 2017 hat der Rat beschlossen, das Grillen auch außerhalb von speziell angelegten Plätzen zu erlauben. „Auf öffentlichen Grünflächen ist es grundsätzlich erlaubt, öffentliche Plätze oder Straßen fallen aber nicht darunter“, betont Isabel Klotz von der Stadt. Allein in der Rheinaue gibt es zwölf ausgewiesene Grillplätze. Dabei handelt es sich um offene Feuerstellen mit einem Rost. In Sichtweite dieser Plätze gibt es Müllcontainer zur Abfallentsorgung. Ausdrücklich verboten ist das Brutzeln allerdings in Zieranlagen wie dem Japanischen Garten, Rosengarten oder dem Blindengarten sowie auf der Hundewiese und in den Schutzhütten. Daneben gibt es weitere Anlagen der Waldfreunde in Duisdorf, am Sportplatz Oberer Lyngsberg, an der Schutzhütte Am Hardtweiher im Ennert sowie in Wachtberg, Königswinter, Alfter und Rheinbach.

Einige Stellen sind hingegen absolut tabu. Ausdrücklich untersagt ist das Grillen auf allen Spiel- und Bolzplätzen, im Baumschulwäldchen, im Bürgerpark Oberkassel, im Park am Dottendorfer Ortsteilzentrum, an der Apfelallee auf dem Venusberg, Am Hölder in Röttgen, im Drachensteinpark in Mehlem, im Panoramapark in Rüngsdorf sowie in Bad Godesberg im Redoutenpark und im Stadtpark. Die Universität Bonn hat das Grillen auf ihren Flächen, etwa im Hofgarten, an der Poppelsdorfer Allee, am Juridicum und am Poppelsdorfer Schloss, generell verboten.

Grillrezepte von Matthias Driesdow Rezept 1: Matthes Homemade Ribs Zutaten für 4 Personen: ca. 2 kg Lion Ribs vom Schwein --- Für den Dry Rub: 2Tl getrockneter Thymian, 1Tl Rauchsalz, 2TL Paprika Pulver scharf, 2Tl Chili Pulver, 1Tl frisch gemahlener Pfeffer --- Für die Marinade: 2El brauner Zucker, 3El Ahornsirup, 4El Apfelessig, 4Tl Senfpulver, 2El Worcester Sauce, 300ml Ketchup, nach Geschmack etwas Paprikapulver scharf, Chilipulver, Rauchsalz, frischer Knoblauch, Jack Daniels, Malzbier etc.

Die Ribs waschen und abtrocknen. Die Silberhaut mit Hilfe eines Löffels abziehen. Die Zutaten für den Dry Rub in einer Schale verrühren und die Ribs mit dem Rub gleichmäßig einreiben. Die Ribs in einer Glasschale abgedeckt für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Ribs vor der Zubereitung etwa 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur annehmen.

Die einzelnen Ribs in Backpapier einrollen und anschließend in Alufolie einwickeln, so dass die Päckchen geschlossen sind. (Je nach Geschmack kann hier ein kleiner Schuss Jack Daniels, Bier, Malzbier, etc. hinzugefügt werden).

Die Rib Päckchen auf den Grillrost legen und bei 120-140 Grad ca 4 Stunden indirekt ziehen lassen. Alternativ können die Päckchen auch im Backofen bei ca. 120-140 Grad (Ober-/Unterhitze) 4 Stunden garen.

Den Grill auf etwa 200 Grad heizen. Die Ribs aus den Päckchen nehmen und mit der Außenseite auf den Rost legen. (ACHTUNG: Vorsichtig auspacken, da die Ribs auseinanderfallen können!). Ca. 3-4 Minuten bei offenem Deckel grillen und dann wenden. Für die Marinade alle Zutaten in einer Schale gut verrühren und nach Wunsch abschmecken. Die Ribs auf dem Grill mit der Marinade reichlich mit einem Pinsel einstreichen. Den Grill auf indirekt bei ca. 140-160 Grad stellen, so dass die Ribs nicht direkt über der Flamme sind. Deckel geschlossen halten. Nach ca. 5-10 Minuten die Ribs nochmals einpinseln. Deckel schließen und ca. 10 Minuten die Ribs indirekt grillen. Danach die Ribs servieren Die restliche Marinade kann als Dip für Kartoffeln, Brot etc. verwendet werden. Guten Appetit !

Rezept 2: Matthes' Filet Zutaten für 4 Personen: ca. 0,5 kg Rinderhüftsteaks, 250Gr. Grillpaprika, Parmesan --- Für die Marinade: 50ml Balsamico Essig, 2El Ahornsirup, frische Petersilie, frischer Estragon, frischer Basilikum, Salz und Pfeffer

Die Steaks waschen und abtrocknen und in 4 gleichgroße, dicke Stücke/Würfel schneiden. Die Stücke dann vorsichtig klopfen, so dass Sie noch ca. 0,5 cm dick sind. Steaks mit Olivenöl einreiben. Petersilie, Estragon und Basilikum hacken und in einer Schale mit dem Essig und Ahornsirup verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Grill vorheizen auf höchster Stufe. Die Steaks auf den Grillrost legen und den Deckel schließen. Nach 1 Minute die Steaks um 45 Grad drehen. Nach einer weiteren Minute die Steaks wenden. Wieder eine Minute grillen, dann 45 Grad drehen und nach einer weiteren Minute die Marinade auf die Steaks geben und die Steaks wenden. Die Steaks wiederum mit der Marinade reichlich beträufeln. Den Grill ausmachen und den Deckel schließen und die Steaks ca. 1-2 Minuten ruhen lassen.

Auf dem Seitenbrenner eine Pfanne oder Topf mit Olivenöl erhitzen. Grillpaprika anbraten und grobes Salz hinzugeben. Sobald die Grillpaprika etwas weich ist vom Grill nehmen und mit geriebenem Parmesankäse bestreuen. Guten Appetit!

Rezept 3: Lachs auf Zedernholz mit Fenchelsenfsalat und Knoblauchbaguette Zutaten für 4 Personen: ca. 1 kg Lachsseite mit Haut, 1 frisches Baguette, frischer Knoblauch, Butter, 1 Zedernholzbrett, 2 Salatherzen, 250gr. Cherrytomaten, 1 Fenchel, 1 Schalotte, 1 El Senf, 50 ml weißer Balsamico Essig, 60 ml Rapsöl, 40 ml Walnussöl, Salz, Pfeffer und brauner Zucker --- Für die Marinade: 1 Limette, 1 El Ahornsirup, 1 El Olivenöl, frische Petersilie, frischer Koriander, frischer Zitronenthymian, frischer Knoblauch, - Salz und Pfeffer

Den Lachs unter kaltem Wasser waschen. Gut mit Küchenpapier abtrocknen. Die Zutaten für die Marinade in einer Schale geben und verrühren. Gut die Hälfte der Marinade auf dem Lachs verteilen. Das Zedernholzbrett ca. 30 Minuten in Wasser legen. Dann das Brett mit Olivenöl auf der Seite, auf die der Lachs gelegt wird, einreiben. Den Lachs mit der Hautseite auf das Brettlegen. Das Ende vom Lachs ggf. umklappen.

Das Baguette in gleichgroße Stücke schneiden und mit reichlich Butter bestreichen. Mit grobem Salz und frischem Knoblauch bestreuen.

Die Salatherzen schneiden, waschen und abtropfen lassen. Die Cherrytomaten waschen und halbieren. Beides in eine Salatschüssel geben. Den Fenchel in sehr feine Streifen hobeln und auf den Salat geben. Etwas Fenchel für das Dressing über lassen. Die Schalotte schälen und grob zerkleinern und in ein hohes Rührgefäß geben. Restlicher Fenchel, Essig und Senf hinzugeben und alles mit dem Pürierstab zerkleinern. Danach unter ständigem Mixen die Öle langsam hinzugeben, so dass eine gute Bindung entsteht. Mit Salz, Pfeffer und reichlich braunem Zucker abschmecken. Dressing über den Salat gießen und gut vermengen. Den Lachs mit dem Zedernholzbrett kurz über die Flamme bei geöffnetem Deckel legen, bis das Brett anfängt zu rauchen. Dann nur noch indirekt bei ca. 150 Grad und geschlossenem Deckel weiter garen. Zusätzlich kann mit Räucherchips, der Rauchgeschmack intensiviert werden. Nach ca. 20 Minuten ist der Fisch fertig (goldfarben). Das Baguette auf den Grill legen und kurz angrillen. Guten Appetit !

Rezept 4: Grilled Icecream Zutaten für 4 Personen: 4 Biskuite Torteletts, 4 Kugeln Vanilleeis, Erdbeermarmelade, 8 Eiweiß, 50 Gr. Zucker, Salz --- Einen Bogen Backpapier auf den Pizzastein legen. Die Torteletts auf das Backpapier mit ausreichendem Abstand legen.

Die Torteletts mit Erdbeermarmeladen bestreichen.

Auf die Torteletts nun eine Kugel Eis geben.

Das Eiweiß in einer Schüssel geben und eine Messerspitze Salz hinzugeben und zu Eischnee steif schlagen. Den Eischnee in einem Spritzbeutel geben und über die Torteletts geben.

Den Grill sehr heiß machen. Den Deckel nur halb öffnen und den Pizzastein mit den Torteletts auf den Grill stellen. Deckel schnell schließen und nach ca. 2 Minuten die Torteletts servieren. Die Torteletts sind fertig, wenn der Eischnee eine Bräunung hat. Guten Appetit !

Wichtig ist nach Auskunft der Stadt auch, dass ein Abstand von 100 Metern zum Waldrand und 25 Metern zur Wohnbebauung besteht. Steht der Grill unter einem Baum, müssen zwei Meter Abstand zur Baumkrone eingehalten werden.

Wer auf öffentlichen Grünflächen grillt, darf nur Geräte mit „Füßchen“ (keine Einweggrills) verwenden, damit genügend Abstand zum Boden bleibt. Denn schließlich darf der Untergrund nicht verbrannt oder versengt werden. Damit das Vergnügen kein böses Ende nimmt, sollten ausschließlich handelsübliche Brennstoffe verwendet werden. „Spiritus oder andere flüssige Grillanzünder sind verboten. Außerdem muss das Grillfeuer ständig beaufsichtigt werden“, mahnt eine Sprecherin der Stadt.

Damit alle Vorschriften eingehalten werden, ist seit Anfang April wieder die Rheinstreife des Stadtordnungsdienstes bis zwei Uhr nachts unterwegs – und zwar donnerstags vor Feiertagen sowie freitags ab 20 Uhr, samstags ab 16 Uhr sowie an an Sonn- und Feiertagen bereits ab 10 Uhr. Die Rheinstreife patrouilliert zusätzlich zu dem Streifendienst des Stadtordnungsdienstes entlang des Ufers. „Wer sich nicht an die Regeln hält oder beim Verlassen oder starkem Wind das Grillfeuer nicht vollständig löscht, handelt ordnungswidrig“, sagt Isabel Klotz. „Das kann mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro geahndet werden.“