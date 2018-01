Feuerwehreinsatz

Bonn. Im Forschungszentrum Caesar an der Ludwig-Erhard-Allee ist am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2018

Die Bonner Feuerwehr ist am späten Sonntagabend zu einem Brand im Forschungszentrum Caesar an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn-Hochkreuz geeilt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte dort die automatische Brandmeldeanlage um 23.21 Uhr Alarm ausgelöst. In einem Seminarraum war demnach ein Feuer ausgebrochen, das eine starke Rauchentwicklung mit sich zog.

Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute aus Bonn, Bad Godesberg und Beuel. Um kurz vor Mitternacht sei das Feuer gelöscht worden. Teile einer Decke seien geöffnet worden, um Glutnester zu löschen. Die Bauweise des Gebäudes habe eine Entrauchung zeitaufwendig gemacht. Der Seminarraum und zwei angrenzende Räume seien vorerst nicht mehr nutzbar. Die Feuerwehr war bis 1.40 Uhr im Einsatz.