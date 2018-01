Polizei durchsucht Wohnungen

Bonn. Die Bonner Polizei hat nach dem Angriff mit Knallkörpern am Tannenbusch-Center drei Tatverdächtige ermittelt. Ein 23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.01.2018

Nachdem drei Tage vor Silvester Unbekannte in Tannenbusch Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Auto heraus geschossen haben, hat die Polizei Bonn am Donnerstag drei Tatverdächtige ermittelt. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Demnach handelte es sich bei dem Auto um ein Mietfahrzeug.

Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Buschdorf und Beuel in den frühen Morgenstunden sei ein 23-Jähriger festgenommen worden. Der Mann habe während seiner Vernehmung keine Angaben zum Sachverhalt gemacht. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, sei die Person inzwischen wieder freigelassen worden.

Gegen ihn, einen weiteren 23-Jährigen und den 19-Jährigen Anmieter des Autos werde wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Der Polizei sind bisher noch keine Anzeigen oder Meldungen über Verletzte durch diesen Vorfall bekannt. Die Ermittlungen laufen noch. Ein Jugendlicher hatte die Tat am Tannenbusch-Center von einem gegenüberliegenden Hochhaus aus gefilmt und die Szene im Internet veröffentlicht.

Bislang haben sich laut Polizei weder Zeugen noch Geschädigte des Vorfalls bei der Polizei gemeldet. Diese bittet um Hinweise an 0228/150.