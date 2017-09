Schlag gegen illegalen Drogenhandel

Bonn. Die Bonner Polizei hat im Juni insgesamt 15 Wohnungen in Tannenbusch, Auerberg, Beuel, Lengsdorf und Köln-Finkenberg durchsucht. Nun konnte ein Verdächtiger in Spanien festgenommen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2017

Nach den Wohnungsdurchsuchungen in Bonn und Köln vor knapp drei Monaten hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Wie die Bonner Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der flüchtige Haupttatverdächtige in Spanien aufgegriffen.

Bei der Durchsuchung im Juni, bei dem die Beamten zu insgesamt 15 Wohnungen und Gaststätten in Tannenbusch, Auerberg, Beuel, Lengsdorf und Köln-Finkenberg ausgerückt waren, hatten sie den Mann nicht in seiner Wohnung in Lengsdorf angetroffen. Nach der Razzia hatten die Ermittler dann erfahren, dass sich der 28-jährige Marokkaner nach Spanien abgesetzt haben könnte, woraufhin ein EU-Haftbefehl erwirkt wurde.

Die spanischen Behörden meldeten schließlich Anfang August einen Fahndungstreffer. Der Mann wurde dort festgenommen und anschließend nach Deutschland überführt. Der Verdächtige sitzt derzeit in Haft und wird sich nach Angaben der Polizei mit weiteren Tatverdächtigen aus Tannenbusch wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels vor Gericht verantworten müssen.

Bei dem Großeinsatz am 27. Juni nahm die Polizei insgesamt sieben mutmaßliche Drogenhändler fest. Rund ein Kilogramm Rauschgift sowie 20.000 Euro, die aus dem Verkauf von illegalen Drogen stammen sollen, wurden damals beschlagnahmt. Insgesamt 260 Einsatzkräfte waren in die Aktion eingebunden.

Weitere Festnahme in Tannenbusch

In der vergangenen Woche konnte die Polizei dann einen weiteren mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Bei einer Personen- und Fahrzeug-Kontrolle am Donnerstag fiel ihnen am Kattowitzer Weg in Tannenbusch ein 35-Jähriger aus Deutschland auf, der flüchten wollte, als er die Polizei erblickte. Nach kurzer Verfolgung wurde der Mann gefasst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden bei ihm rund 30 Gramm Haschisch, eine Feinwaage sowie mutmaßliches Dealgeld. Der Tatverdächtige ist bereits wegen ähnlichen Delikten auffällig gewesen und wurde nun wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hat der Mann keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er daher am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.