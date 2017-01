Messerangriff auf Taxifahrer in Bonn

13.01.2017 Bonn. Der 46-jährige Taxifahrer, der bei einem versuchten Raubüberfall am Donnerstag mit einem Messer schwer verletzt worden ist, ist außer Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 35-Jährige, den die Polizei am Tatort vorläufig festgenommen hatte, wurde mittlerweile wieder freigelassen, „da der Tatverdacht auf der Grundlage der aktuellen Ermittlungen nicht bestätigt werden konnte“. Das Opfer wurde mittlerweile angehört. Nun sucht die Polizei nach einem circa 30-Jährigen mit blonden Haaren; er ist laut Beschreibung ein heller Hauttyp. Der Mann trug unter anderem mit ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle Jacke.

Wie berichtet, war der Täter, der allein mit dem Fahrer im Auto saß, von Duisdorf zum Annagraben in der Bonner Nordstadt gefahren. Dort attackierte er sein Opfer mit einem Messer, nach GA-Informationen stach er ihm in den Nacken, die Polizei bestätigte auf Anfrage Verletzungen im Bereich des Halses und des Oberkörpers. Der Taxifahrer wurde schwer verletzt und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Noch während der Tatortaufnahme erschien ein 35-Jähriger mit zwei Begleitern am Ort des Geschehens; er wurde vorläufig festgenommen. Außerdem fand die Polizei im Bereich der Innenstadt, nach GA-Informationen in der Nähe des Frankenbades, ein Messer, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handelt. Mehrere Ermittlungsteams sind aktuell mit dem Fall beschäftigt. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Raub, da die Beamten davon ausgehen, dass der Täter nichts erbeutet hat.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zur Identität des beschriebenen Täters machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise: 02 28/1 50. (Ayla Jacob)