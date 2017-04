Polizeieinsatz am Bonner Hauptbahnhof

Bonn. Am Samstagnachmittag nahm die Bonner Bundespolizei einen Mann fest, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte die Polizisten.

03.04.2017

Laut der Polizei traf eine Streife im Bonner Hauptbahnhof, am Samstag gegen 15 Uhr, auf einen 31-jährigen Mann. Er wurde per Haftbefehl gesucht und von den Beamten aus einer aktuellen Fahndung wiedererkannt. Als die Polizisten den Verdächtigen festnehmen wollten, versuchte er in Richtung "Bonner Loch" zu fliehen.

Der Mann konnte festgehalten werden, rastete aber aus. Er schlug und trat auf die Polizisten ein. Zur Unterstützung der Beamten, kamen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn und halfen, den Aggressor zur Dienststelle zu bringen. Dort wurden ihm die Haftbefehle wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Der Beschuldigte wird nun für die nächsten 425 Tage in einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Die Polizisten mussten sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben und konnten ihren Dienst im Anschluss fortsetzen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein. (ga)