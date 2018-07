Bauarbeiten dauern an

Bauarbeiten auf der Römerstraße in Bonn.

Bonn. Die Dauerbaustelle auf der Römerstraße ist ein Ärgernis für Anwohner und Autofahrer. Nun verschiebt die Stadt den Termin für die Fertigstellung erneut.

Erneut verschoben hat sich der Fertigstellungstermin der Dauerbaustelle auf der Römerstraße in Bonn. Zuletzt sollte die Straße Ende des Monats für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden. Jetzt nennt die Stadt Ende August als Fertigstellungstermin. Die Anlieger sind genervt.

„Leider kann die Römerstraße nicht wie vorgesehen Ende Juli zumindest im Straßenbereich wieder für den Verkehr freigegeben werden“, bedauerte Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Wegen der „unübersichtlichen Leitungslage und fast täglich neuen, nicht vorhersehbaren Situationen“ könne dieser Termin nicht gehalten werden. Derzeit prüfe das Tiefbauamt, ob die Straße für den Autoverkehr Ende der Ferien freigegeben werden könne. „Das streben wir auf jeden Fall an“, sagte Esch.

Diese Ankündigung wiederum sorgt bei Anliegern eher für Kopfschütteln. „Mir haben die Bauarbeiter erzählt, vor September werde das nichts mit der Fertigstellung“, berichtet Melanie Schintz. Sie und ihr Mann betreiben an der Ecke Römerstraße/Rosental in dritter Generation die Metzgerei Schintz. Das Ehepaar ist ob der Dauerbaustelle vor der Haustür nur noch frustriert. „Wir haben 35 Prozent Umsatzrückgang“, sagt Stefan Schintz.

