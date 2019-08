Umleitung über Beuel

BONN. Bahnpendler müssen sich seit Montagmorgen auf Behinderungen im Fernverkehr einstellen. Bis auf Weiteres fahren Fernzüge den Bonner Hauptbahnhof nicht an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.08.2019

Fernzüge halten aktuell nicht am Bonner Hauptbahnhof. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf GA-Anfrage mitteilte, wurden bei Vegetationsarbeiten Kabel beschädigt, was zur Folge hat, dass Züge zwischen Köln Hauptbahnhof und Koblenz derzeit nicht über den Bonner Hauptbahnhof fahren. Ein Ersatzhalt ist am Bahnhof Bonn-Beuel eingerichtet. Die Störung soll noch bis etwa 13/13.30 Uhr anhalten.

Inwieweit auch der Nahverkehr betroffen ist, ist unklar. National Express war nicht zu erreichen.