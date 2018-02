Kurzzeitige Straßensperrung

Bonn. Die Bornheimer Straße in Bonn musste während eines Einsatzes der Feuerwehr gesperrt werden. Sie rückte wegen einer geplatzten Fernwärmeleitung aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.02.2018

In der Eifelstraße in der Bonner Nordstadt rückten am Samstagnachmittag mehrere Feuerwehrwagen an. Laut Polizei war in der Straße eine Fernwärmeleitung geplatzt. Während des Einsatzes musste die Bornheimer Straße im Bereich der Eifelstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Straße war nur kurzzeitig gesperrt und wurde nach dem Einsatz wieder freigegeben.