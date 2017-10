Meteorologe wagt Selbstversuch

Bonn. Der Meteorologe Karsten Brandt hat in einer Messreihe in Bonn auf Nasenhöhe von Kindern dramatisch hohe Werte von Feinstaub nachgewiesen. Offizielle Messungen der Behörden hält er für nicht realitätsnah.

Von Martin Wein, 25.10.2017

Die Luft, die Bonns Bürger täglich auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder zum Supermarkt einatmen, ist vermutlich viel verdreckter als amtliche Messungen glauben machen. Vor allem besonders winzige Feinstaubpartikel, die in der Stadt zuvorderst durch Autoabgase verursacht werden, sind in Nasenhöhe weitaus höher in der Luft konzentriert als bislang vermutet. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt der Meteorologe Karsten Brandt nach einem einjährigen Selbstversuch. „Wir haben meines Wissens nach die erste lebensnahe Feinstaub-Messreihe weltweit angelegt“, sagt der Bonner Wetter-Experte. Seine Daten wird er im November beim Fachkongress Biomed in Stralsund präsentieren.

An 196 Schultagen im Schuljahr 2016/17 maß Brandt auf den Schulwegen seiner beiden Kinder vom Elternhaus „Im Bonnet“ zur Gesamtschule in Beuel und zur Marktschule mit mobilen Messgeräten die Feinstaubbelastung. Und zwar abweichend zu offiziellen Messungen – deren Daten stets in drei Metern über dem Boden gesammelt werden – auf Kinder-Nasenhöhe von einem Meter. Ein drittes Messgerät verblieb zur Kontrolle in der Wetterhütte von Brandts Online-Wetterdienst Donnerwetter.de, der unter anderem auch die Wetterberichte für Radio Bonn-Rhein/Sieg liefert.

Lasergeräte aus China

Bei der Auswertung zeigen die empfindlichen laserbasierten Geräte, die erst seit wenigen Jahren als Import aus China günstig zur Verfügung stehen, deutliche Ausschläge. An 25 Messtagen lag der Kontrollwert von Partikeln mit einer maximalen Größe von 2,5 Mikrometern (PM2,5), die bis in die Lungenbläschen eindringen können, in der Wetterhütte über dem maximal zulässigen Jahresmittelwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Jahresdurchschnitt ohne Wochenenden und Ferienzeiten lag bei 14,1.

Auf dem Weg zur Marktschule, der überwiegend auf Nebenstraßen verläuft, betrug der Durchschnittswert bereits 23,4. An 72 Tagen wurde der zulässige Jahresdurchschnitt überschritten. Auf dem Weg zur Gesamtschule lag der Durchschnittswert mit 26,6 Mikrogramm klar über dem gesetzlichen Höchstwert und wurde an 86 Tagen überschritten. Wenn der Grenzwert 2020 EU-weit auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter absinkt, werden die Vorgaben noch klarer verfehlt.

Das enthält die Bonner Luft Luft verbindet man landläufig mit Sauerstoff (O2) und Kohlendioxid (CO2). Tatsächlich besteht sie aber aus einem vielfältigen Gasgemisch. Den Löwenanteil macht Stickstoff (78,08 Prozent) aus. Dazu kommen Sauerstoff (20,96), Argon (0,93) und das Treibhausgas Kohlendioxid CO2 (0,04), dessen Anteil sich seit Beginn der Industrialisierung verdoppelt hat, sowie in Bodennähe Wasserdampf H2O (1,3 Prozent, in der Volumenrechnung nicht enthalten). Auch Pollen, Sporen, Staub sowie Spurengase sind in der Luft. Gefährlich für die Gesundheit von Mensch und Tier sind vor allem Gasverbindungen sowie Feinstaub. Folgende Stoffe werden vom Lanuv in Auerberg gemessen:

Benzol (C6H6) ist ein wichtiger Stoff der petrochemischen Industrie und ein Nebenprodukt der Benzin- und Ethylherstellung. Es ist krebserregend, giftig und kann bei höherer Belastung (zwei Volumenprozent für fünf bis zehn Minuten) zur Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen. Eine längere Aufnahme kleinerer Benzolmengen führt zu Schwindel, Kopfschmerzen und Müdigkeit und schädigt die inneren Organe sowie das Knochenmark.

Ozon entsteht aus Verkehrsabgasen in Reaktion mit Licht und ist ein starkes Treibhausgas. Laut Umweltbundesamt vermindert Ozon (O3) die Lungenfunktion und fördert Entzündungen in den Atemwegen. Bei erhöhtem Atemvolumen durch körperliche Anstrengung können sich diese Auswirkungen verstärken. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft schätzt es als krebserregend ein.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind komplexe organische Verbindungen. Die einfachste Naphtalin besteht beispielsweise aus zwei Benzol-Ringen. Es gibt mehrere Hundert mögliche Verbindungen. Sie entstehen vor allem bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl oder Erdgas und sammeln sich im Boden. In der Luft binden sie sich an Staubpartikel. Sie können die Haut entfetten, Augen, Atemwege sowie Magen und Darm schädigen. Einige Verbindungen gelten als krebserregend.

Schwefeldioxid (SO2) entsteht vor allem bei der Verbrennung von Kohle und Erdöl. Es sorgte in der Vergangenheit für den berüchtigten sauren Regen. Erhöhte Konzentrationen fördern Kopfschmerzen, Übelkeit und reizen Lungen und Bronchien.

Stickstoffmonoxid (NO) durchdringt aufgrund seiner geringen Größe problemlos biologisches Gewebe und ist stark reaktiv. In der Medizin wird es für seine blutgefäßerweiternde Wirkung geschätzt. In hohen Luftkonzentrationen schädigt es andererseits die Erbsubstanz DNS.

Stickstoffdioxid (NO2) entsteht durch Verbrennungsreaktionen aus Stickstoffmonoxid vor allem im Straßenverkehr. Für Dieselfahrzeuge besteht auch mit Euro-6-Norm ein höherer Grenzwert als für Benziner. Verstärkt durch Allergien kann es vor allem bei Asthmatikern die Bronchien verengen. Es trägt zur sommerlichen Ozon-Bildung bei und lässt Böden versauern.

Feinstaub ist ein Gemisch fester und flüssiger Partikel in der Luft. Die schädlichen Folgen unterscheiden sich je nach Partikelgröße. Sie reichen laut Umweltbundesamt „von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündungen in der Luftröhre und den Bronchien oder den Lungenbläschen bis zu verstärkter Plaquebildung in den Blutgefäßen, einer erhöhten Thromboseneigung oder Veränderungen der Regulierungsfunktion des vegetativen Nervensystems“. Dabei unterscheidet man Partikel der Größe bis PM10 mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern, die in die Nasenhöhle eindringen. PM2,5 kann bis in die Bronchien und Lungenbläschen vordringen. Ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von maximal 0,1 Mikrometern gelangen sogar bis ins Lungengewebe und den Blutkreislauf.

Höchstwerte nur an vier Tagen überschritten

Vergleichbare offizielle Messungen für Bonn gibt es nicht. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz misst lediglich die viermal größeren Feinstaubpartikel (PM10) – fern von städtischer Bebauung „An der Josefshöhe“ in Auerberg. Dass nicht auf Fußgängerhöhe gemessen wird, begründet das Landesamt mit Reglements. „Die Messhöhe von drei Metern ist eine Vorgabe der EU-Luftqualitätsrichtlinie“, sagt Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia.

Dabei haben Ort, Messhöhe und Partikelgröße gravierende Auswirkungen auf die Ergebnisse: Bei drei Metern wurden 2016 in Auerberg nur an vier Tagen die Höchstwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Überschreitungen an bis zu 35 Tagen sind zulässig. „An den anderen Standorten an der Bornheimer Straße und der Reuterstraße haben wir die Messgeräte abgebaut, weil keine Überschreitungen der Grenzwerte mehr zu erwarten waren“, so Kaiser de Garcia.

Schwankungen über die Jahreszeiten

Auffällig sind die jahreszeitlichen Schwankungen in Brandts Messungen: Im Oktober steigen die Feinstaubmengen signifikant an, im März fallen sie wieder deutlich ab. „Die Heizperiode und vermehrter Autoverkehr könnten dafür Ursachen sein“, so Brandt. Hauptgrund seien aber vermutlich deutlich höhere Niederschläge von Mai bis August, die den Staub im Sommer aus der Luft gewaschen hätten. Aber: Nicht die Dieselabgase sind der Hauptverursacher der hohen Feinstaubbelastung bei den größeren PM10-Partikeln, sondern „Aufwirbelungen und Abriebprozesse“. Das haben Messungen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg gezeigt.

Etwa 85 Prozent des Feinstaubs entstehen durch Reifen-, Bremsen- und Straßenabrieb sowie der Aufwirbelung der Staubschicht auf den Fahrbahnen. Dagegen wurde die Feinstaubsorte PM2,5, auf die sich Brandt konzentriert hat, vor allem im Abgas der Autos festgestellt. Trotz moderner Filter stoßen Diesel-Fahrzeuge in Deutschland nach Schätzungen des Bundesumweltministeriums 29 000 Tonnen Dieselruß aus, der von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft wird.

Gute Messgeräte für unter 50 Euro

Karsten Brandt ist enttäuscht, auch aufgrund des Diesel-Skandals. „Der Staat lässt kein echtes Interesse an sauberer Luft erkennen“, zieht er Bilanz. Zwar seien die staatlichen Messreihen von wissenschaftlicher Relevanz und ihre Fortschreibung wünschenswert. „Aber sie sagen eben wenig darüber, welche Luft wir und unsere Kinder tatsächlich atmen.“ Bis heute habe der Staat den Automobilkonzernen keine Grenzen aufgezeigt. Und auch Autofahrer trügen durch ihr Verhalten zur schlechten Luft bei, während sie selbst sich mit modernen Aktivkohlefiltern im Fahrzeuginnenraum schützten.

Statt neuer Aktivitäten staatlicher Instanzen setzt Brandt nun auf bürgerschaftliches Engagement. Gute Messgeräte seien schon für rund 50 Euro unter dem Schlagwort „laser egg“ im Internet erhältlich. Sie speichern ihre Daten über Wlan in einer Smartphone-App. Brandt wünscht sich ein Bürgermesswerk in Bonn, das bald aussagekräftigere Daten liefert. „Nur so lassen sich gut belegte politische Forderungen erheben“, glaubt er. Interessenten können sich per Mail an service@donnerwetter.de melden.